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СМИ: более 20,5 тыс. мигрантов прибыли из США в Канаду в 2017 году

Международная панорама
28 января, 2:09 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 28, января. /ТАСС

Большая часть нелегалов - это выходцы из Гаити и Нигерии

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ОТТАВА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 20,5 тыс. нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу Канады в 2017 году. Об этом в субботу сообщил телеканал Global News со ссылкой на национальную миграционную службу Канады.

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"В декабре прошлого года полиция на пограничных пунктах задержала 1 978 нелегалов. Таким образом, общее число беженцев, которые пересекли канадско-американскую границу в 2017 году, составило 20 593 человека", - отмечает телеканал. В основном в Канаду нелегалы попадают через провинции Квебек и Манитоба. Большинство из них - это выходцы с Гаити и Нигерии.

Нелегальные мигранты массово устремились из США в Канаду с начала 2017 года. По словам самих переселенцев, в Канаду они "бегут", так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища. Но после указов Трампа, ужесточивших миграционную политику Соединенных Штатов, как пояснили правозащитники, США больше не являются безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады.

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