Госдепартамент США призвал Пекин освободить подданного Швеции Гуй Миньхая

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в субботу призвал Пекин освободить задержанного подданного Швеции Гуй Миньхая и позволить ему покинуть Китай.

Как отмечается в распространенном заявлении, США "обеспокоены тем, что подданный Швеции Гуй Миньхай был задержан 20 января". "Мы призываем китайские власти объяснить причины и юридические обоснования ареста и заключения под стражу, сообщить, где он сейчас находится, обеспечить ему свободу передвижения и позволить ему покинуть Китай", - указал Госдепартамент.

"Мы будем и дальше координировать свои усилия с нашими партнерами, союзниками и региональными организациями, направленные на то, чтобы в Китае с большим уважением относились к соблюдению прав человека", - говорится в заявлении.

Гуй Миньхай - один из оппозиционных издателей из Гонконга. Он распространял книги, содержащие критику в адрес лидеров страны и Коммунистической партии Китая. Гуй исчез в Таиланде в октябре 2015 года во время своего отпуска. В январе 2016 года Центральное телевидение Китая сообщило, что Гуй Миньхай вернулся в КНР, чтобы взять на себя ответственность за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в 2003 году. С октября 2017 года после почти двух лет тюрьмы находился, как сообщали шведские СМИ, под домашним арестом в китайском городе Нинбо.

20 января, по данным шведских СМИ, Гуй Миньхай был задержан в поезде на глазах шведских дипломатов, когда все они ехали в Пекин для обследования экс-издателя посольским врачом.