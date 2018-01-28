Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент США призвал Пекин освободить подданного Швеции Гуй Миньхая

Международная панорама
28 января, 4:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, января. /ТАСС

Он является оппозиционным издателем из Гонконга и распространял книги с критикой китайских лидеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в субботу призвал Пекин освободить задержанного подданного Швеции Гуй Миньхая и позволить ему покинуть Китай.

Как отмечается в распространенном заявлении, США "обеспокоены тем, что подданный Швеции Гуй Миньхай был задержан 20 января". "Мы призываем китайские власти объяснить причины и юридические обоснования ареста и заключения под стражу, сообщить, где он сейчас находится, обеспечить ему свободу передвижения и позволить ему покинуть Китай", - указал Госдепартамент.

"Мы будем и дальше координировать свои усилия с нашими партнерами, союзниками и региональными организациями, направленные на то, чтобы в Китае с большим уважением относились к соблюдению прав человека", - говорится в заявлении.

Гуй Миньхай - один из оппозиционных издателей из Гонконга. Он распространял книги, содержащие критику в адрес лидеров страны и Коммунистической партии Китая. Гуй исчез в Таиланде в октябре 2015 года во время своего отпуска. В январе 2016 года Центральное телевидение Китая сообщило, что Гуй Миньхай вернулся в КНР, чтобы взять на себя ответственность за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в 2003 году. С октября 2017 года после почти двух лет тюрьмы находился, как сообщали шведские СМИ, под домашним арестом в китайском городе Нинбо.

20 января, по данным шведских СМИ, Гуй Миньхай был задержан в поезде на глазах шведских дипломатов, когда все они ехали в Пекин для обследования экс-издателя посольским врачом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама