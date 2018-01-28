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Премьер Индии впервые совершит визит в Палестину

Международная панорама
28 января, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

В рамках турне по ближневосточным странам Нарендра Моди также посетит ОАЭ и Оман

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ТАСС, 28 января. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Палестину в рамках намеченного на февраль турне по нескольким ближневосточным странам, это станет первым в истории посещением Палестины индийским лидером. Об этом в субботу сообщила пресс-служба индийского МИД.

"Премьер-министр Индии будет находиться с государственным визитом в Палестине, ОАЭ и Омане с 9 по 12 февраля 2018 года. Это станет первым в истории визитом премьер-министра Индии в Палестину", - говорится в сообщении.

5 июля 2017 года Моди стал первым действующим главой правительства Индии, который приехал с визитом в Израиль.

Государство Палестина официально признают 136 государств-членов ООН, в том числе Индия. В 2012 году Палестина получила статус "государства - наблюдателя ООН, не являющегося членом".

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Персоны
Моди, Нарендра
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