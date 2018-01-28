СМИ: число жертв взрыва в центре Кабула возросло до 103 человек

Похороны погибшего во время теракта в Кабуле © EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID

ТАСС, 28 января. Число погибших в результате совершенного в субботу теракта в Кабуле увеличилось до 103, еще 235 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

#BREAKING - Interior Ministry confirms 103 people were killed on Saturday in ambulance bombing and 235 wounded #Afghanistan #KabulAttack pic.twitter.com/PusWlloqPc — TOLOnews (@TOLOnews) 28 January 2018

Ранее сообщалось о 95 погибших и 163 пострадавших.

27 января смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи вблизи правительственного квартала в столице Афганистана. Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

В стране объявлен национальный траур.