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Глава МИД Японии заявил, что Токио и Пекин не собираются признавать КНДР ядерной державой

Международная панорама
28 января, 14:46 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, января. /ТАСС

Ранее стороны выступили за строгое соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна

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ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония и Китай не собираются признавать КНДР в качестве ядерной державы. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, в воскресенье заявил глава МИД Японии Таро Кано по итогам переговоров в Пекине с китайским коллегой Ван И и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

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"Япония и Китай подтвердили позицию, что не намереваются признавать Северную Корею ядерной державой", - приводит его слова агентство. Ранее в ходе переговоров главы МИД Японии и КНР выступили за строгое соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и договорились о дальнейшем сотрудничестве двух государств в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

1 января этого года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что его страна завершила создание национальных ядерных сил. Он также заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, и подчеркнул, что вся территория США в зоне потенциального поражения.

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Персоны
Ван И Ли Кэцян Ким Чен Ын Коно, Таро
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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