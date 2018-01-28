Глава МИД Японии заявил, что Токио и Пекин не собираются признавать КНДР ядерной державой

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония и Китай не собираются признавать КНДР в качестве ядерной державы. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, в воскресенье заявил глава МИД Японии Таро Кано по итогам переговоров в Пекине с китайским коллегой Ван И и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Япония и Китай подтвердили позицию, что не намереваются признавать Северную Корею ядерной державой", - приводит его слова агентство. Ранее в ходе переговоров главы МИД Японии и КНР выступили за строгое соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и договорились о дальнейшем сотрудничестве двух государств в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

1 января этого года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что его страна завершила создание национальных ядерных сил. Он также заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, и подчеркнул, что вся территория США в зоне потенциального поражения.