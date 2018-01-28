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СМИ: Турция вновь отбила у курдов стратегическую высоту Бурсея в Африне

Международная панорама
28 января, 14:52 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, января. /ТАСС

22 января турецкая армия и оппозиционная сирийскому правительству группировка "Сирийская свободная армия" захватили горы Бурсея, но затем войска были вынуждены отступить

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АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции вновь отбили у курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) стратегическую высоту Бурсея к северо-востоку от сирийского города Африн. Об этом сообщило в воскресенье Анатолийское агентство.

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22 января, на второй день проведения операции "Оливковая ветвь", турецкая армия и оппозиционная сирийскому правительству группировка "Сирийская свободная армия" (ССА) захватили горы Бурсея, однако затем были вынуждены отступить.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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