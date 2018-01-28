Турция не позволила греческим кораблям приблизиться к спорным островам Имиа

Турецкий и греческий корабли у спорных островов Имиа (Кардак), 1996 год © AP Photo/Hurriyet

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. ВМС Турции не позволили катеру береговой охраны и патрульному кораблю Греции приблизиться к спорным островам Имиа (по-турецки они называются Кардак) в Эгейском море. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Генштаба ВС республики, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции 28 января 2018 года приблизительно в 11:30 попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним", - отмечается в сообщении.

По данным газеты Sabah, на борту одного из греческих кораблей находился министр национальной обороны Панос Камменос.

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, который Анкара продолжает указывать на картах как свои.