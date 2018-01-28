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Турция не позволила греческим кораблям приблизиться к спорным островам Имиа

Международная панорама
28 января, 14:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, января. /ТАСС

По данным газеты Sabah, на борту одного из греческих кораблей находился министр национальной обороны Панос Камменос

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Турецкий и греческий корабли у спорных островов Имиа (Кардак)

Турецкий и греческий корабли у спорных островов Имиа (Кардак), 1996 год

© AP Photo/Hurriyet

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. ВМС Турции не позволили катеру береговой охраны и патрульному кораблю Греции приблизиться к спорным островам Имиа (по-турецки они называются Кардак) в Эгейском море. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Генштаба ВС республики, поступившем в распоряжение ТАСС.

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"Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции 28 января 2018 года приблизительно в 11:30 попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним", - отмечается в сообщении.

По данным газеты Sabah, на борту одного из греческих кораблей находился министр национальной обороны Панос Камменос.

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, который Анкара продолжает указывать на картах как свои.

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