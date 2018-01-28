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Трамп заявил, что обсуждал бы Brexit с ЕС с более жестких позиций, чем Мэй

Международная панорама
28 января, 15:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, января. /ТАСС

Президент США заметил также, что он ожидал победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года, потому что понимал обеспокоенность британцев проблемами, вызванными потоком иммиграции

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ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал бы условия выхода Великобритании из ЕС с властями в Брюсселе с более жестких позиций, чем премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Об этом, как информировало агентство Reuters, Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое будет показано в эфире телеканала ITV позднее в воскресенье.

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Отвечая на вопрос, считает ли он правильной позицию Мэй в диалоге с ЕС, глава американской администрации сказал: "Вел ли бы я переговоры таким же образом? Нет". "У меня было бы другое отношение", - добавил Трамп.

"Я сказал бы, что Европейский союз не ослабел до такой степени, как предполагалось. Я занял бы более жесткую позицию в вопросе выхода", - сказал он.

Президент США также заметил в этом интервью, что он ожидал победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС, потому что понимал обеспокоенность британцев проблемами, вызванными потоком иммиграции. "Они не хотят, чтобы в Великобританию приезжали люди со всего света. Они же ничего об этих людях не знают", - пояснил Трамп.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в Брюсселе спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия выхода, вопросы защиты прав граждан после Brexit и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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