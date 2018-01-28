СМИ: Китай и Япония выразили готовность устранить трения по основным проблемам

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Госсовета КНР Ян Цзечи и министр иностранных дел Японии Таро Коно выразили в воскресенье обоюдную готовность приступить к устранению трений по ключевым вопросам исторического характера, которые долгое время крайне негативно влияли на развитие политических и экономических отношений двух стран. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Нам необходимо урегулировать важные и сложные проблемы исторического характера, устранить противоречия и расхождения во взаимных позициях, расширить сферу взаимовыгодного сотрудничества, предпринять больше практических шагов ради улучшения китайско-японских контактов, их развития в правильном направлении", - заявил Ян Цзечи, курирующий внешнеполитические дела китайского правительства.

Японский дипломат при этом выразил готовность действовать в едином ключе с Пекином для укрепления взаимного доверия и активизации двусторонних межгосударственных связей на высшем уровне.

Таро Коно 27 и 28 января находится в Пекине с официальным визитом, который, как ожидается, приведет к оптимизации контактов и активизации сотрудничества КНР с Японией по многим направлениям.

Отношения между Пекином и Токио на протяжении десятилетий осложнены взаимными трениями, обусловленными территориальными спорами и расхождениями в официальных позициях касательно ряда исторических фактов, которые затрагивают интересы обеих сторон. Китай также против усиления ВС Японии, которая во время Второй мировой войны выступала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве агрессора.