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Еврокомиссар: дверь ЕС для Великобритании открыта в случае изменения позиции по Brexit

Международная панорама
28 января, 15:17 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, января. /ТАСС

Итоги референдума в Соединенном Королевстве Московиси назвал проигрышем для всей Европы

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ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Дверь Европейского союза остается открытой для Великобритании, если страна захочет изменить свое мнение о выходе из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в воскресенье в интервью радиостанции Europe 1, телеканалу CNews и газете Les Echos еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

"Я сожалению об этом голосовании [по Brexit], но я его уважаю, - сказал еврокомиссар. - Если Великобритания захочет изменить свое мнение, то это прекрасно. Дверь [Евросоюза для Лондона] открыта".

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Московиси подчеркнул, что считает Brexit "большим проигрышем не только для Великобритании, но и для Европы". "Потеря государства, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН и крупным экономическим партнером, создает целый ряд проблем", - заявил он. При этом еврокомиссар отметил, что необходимо прийти к соглашению, которое "позволит иметь самые близкие и дружеские отношения" с Лондоном.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице спустя почти год после референдума по данному вопросу в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия Brexit, вопросы защиты прав граждан и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли.

Консультации Великобритании и ЕС должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит двухлетний переходный период.

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