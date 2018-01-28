В Адене в стычках сторонников независимости Южного Йемена и силовиков погибли 20 человек

ТАСС, 28 января. По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате вооруженных столкновений, завязавшихся в воскресенье между сторонниками независимости Южного Йемена и правительственными формированиями в городе Аден. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

По его информации, конфликт с применением тяжелого вооружения между отрядами Переходного совета Южного Йемена и подразделениями президентской гвардии происходят в ряде районов временной столицы Йемена.

Как сообщают эмиратские СМИ, формальной причиной обострения ситуации стал запрет на проведение демонстрации с требованием отставки правительства. Власти перекрыли восточный и северный въезды в город, усилили присутствие военных на центральных улицах. В ответ вооруженные отряды, подконтрольные совету, захватили несколько правительственных зданий в районах Хор-Максар, Дар-Саада, Мансура и блокировали работу аэропорта.

Премьер-министр Ахмед бен Дагр назвал происходящее в Адене, куда с началом конфликта в Йемене была перенесена штаб-квартира правительства, попыткой переворота, призвал стороны прекратить огонь, а военнослужащих - вернуться в казармы, чтобы избежать насилия. С призывом немедленно прекратить боевые действия выступил президент Абд Раббо Мансур Хади.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи.