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Президент Польши призвал преследовать и наказывать за распространение лжи о Холокосте

Международная панорама
28 января, 16:33 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 28, января. /ТАСС

В канцелярии Анджея Дуды прокомментировал поправки, вводящие в стране уголовную ответственность за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов

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Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

© AP Photo/Czarek Sokolowski

ВАРШАВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Польши убеждены, что распространение лжи о Холокосте и преступлениях нацистов должно преследоваться и наказываться. Соответствующее заявление распространила в воскресенье канцелярия президента республики.

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Президентский дворец прокомментировал критику принятых Сеймом (нижней палатой парламента) республики поправок, вводящих в Польше уголовную ответственность за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая использование формулировки "польские лагеря смерти". Новый закон раскритиковало и правительство Израиля.

В канцелярии президента Польши напомнили, что работа над законопроектом еще не закончена. Его еще предстоит рассмотреть Сенату (верхней палате парламента), после чего документ поступит на подпись главы государства.

"Мы хотели бы обратить внимание, что цель этого закона состоит в том, чтобы предотвратить ложь и ложные обвинения в адрес польского народа и государства, о чем прямо говорится в законопроекте. Поэтому, если голоса критиков этого проекта появляются исключительно из-за их заботы об истине о Холокосте, то этот законопроект не противоречит их ожиданиям. Поиск и документирование правды, а также преследование и осуждение лжи - действия, имеющие одну цель", - подчеркивается в заявлении.

Как указали в канцелярии, у Польши и Израиля есть общие достижения в этой сфере, в частности, признание ЮНЕСКО исторически верного названия немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. "Мы работали вместе по этому вопросу, и вместе мы добились истины", - указано в документе.

"Поэтому сегодня каждый, кто использует лживый термин "польский лагерь смерти" не только оскверняет память жертв, но и отравляет истину ложью, что должно преследоваться и наказываться. В то же время каждый, чьи воспоминания или исторические исследования содержат правду о преступлениях и недостойном поведении, которые имели место в прошлом с участием поляков, имеют полное право на эту истину", - заявили в канцелярии польского лидера.

Закон и его осуждение

6 января нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с подготовленным министерством юстиции проектом, каждый, кто публично и против фактов приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, также должен быть наказан штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. Такое же наказание грозит за отрицание или преуменьшение ответственности совершавших эти преступления.

С осуждением закона ранее в субботу выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет также МИД еврейского государства. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. Лидер парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху отозвать посла из Варшавы для консультаций.

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Дуда, Анджей Нетаньяху, Биньямин
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