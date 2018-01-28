Эксперт: отказ Трампа от встречи с Порошенко может говорить о его разочарованности

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не смог встретиться с украинским коллегой Петром Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе в связи с понижением качества сотрудничества между двумя странами и с целью демонстрации разочарованности Вашингтона. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Я не исключаю, что отсутствие этой встречи (Трампа и Порошенко в Давосе) является демонстрацией какого-то разочарования со стороны администрации США тем, что происходит на Украине", - полагает эксперт. Он уточнил, что за океаном нарастает разочарование украинскими элитами, "особенно в разрезе отсутствия реформ, невыполнения взятых на себя обязательств". По его словам, это ощущается, в частности, в рамках минского диалога относительно конфликта в Донбассе, "говоря о котором, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер прямо сказал, что "Минск" надо выполнять, но украинская власть сильно зависима от правых".

Бортник считает, что США продолжают поддерживать Украину, "прежде всего, как элемент противостояния с Россией, а выделение оружия, визиты Волкера в Киев и переговоры Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках Давоса свидетельствует, что уровень и качество этих связей понижается". "В отношениях Украины и США отсутствуют какие-либо стратегические программы сотрудничества, есть только ситуативная помощь - гуманитарная, финансовая, военная ради противостояния с Россией, но стратегических программ, которые обеспечивали бы выход украинских товаров на американский рынок, американские инвестиции в украинскую экономику, нет",- уверен он. Политолог прогнозирует, что в дальнейшем уровень связей между двумя странами будет продолжать снижаться.

В связи с этим, подчеркнул Бортник, администрация США не увидела необходимости встречи Трампа с Порошенко, отдав предпочтение "встречам, которые имели реальное содержание, в которых была необходимость в части построения каких-то экономических, политических, военных отношений, в числе которых - переговоры с президентом Руанды и другими". "Выслушивать [от Порошенко] набор очередных просьб о деньгах, оружии, необходимости политической поддержки Трампу уже надоело".

Что касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима "как пиар-повод, как демонстрация того, что США поддерживают Украину", но это не удалось, заключил Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, он намеревался обсудить с американским коллегой вопросы экономики и безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине, однако встреча двух президентов не состоялась. Как сообщила журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан, Трамп "хотел встретиться с Порошенко", но "ему не хватило времени". Встречу с украинским лидером провел госсекретарь США Рекс Тиллерсон.