Гутерриш: партнерство ООН и Афросоюза необходимо для построения более безопасного мира

ТАСС, 28 января. ООН и Африканский союз (АС) связывает прочное партнерство, основанное на законных принципах уважения прав человека и качественного управления. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Аддис-Абебе на открытии 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов АС. Его высказывания приводит сайт ООН.

По его словам, существует ряд важных сфер для "укрепления сотрудничества между ООН и африканскими странами". "Партнерство ООН и АС по вопросам мира и безопасности имеет фундаментальное значение для построения более безопасного мира для всех", - отметил Гутерриш.

"Необходимо противостоять коренным причинам конфликтов, предотвращать их, используя дипломатию и посредничество. Мы также должны сделать больше, чтобы положить конец существующим конфликтам и строить мир", - продолжал он.

Миротворческие операции должны быть более безопасными

Генсек ООН предложил подумать над корректировкой стратегии миротворческих операций ООН, учитывая то, что миротворцы в ряде случаев "размещаются в местах, где политическое урегулирование не просматривается". "Будучи мишенью для многочисленных вооруженных группировок, при отсутствии вариантов для политического урегулирования, миротворцы ООН иногда вынуждены играть лишь сдерживающую роль", - пояснил Гутерриш.

"Миротворчество ООН должно быть сфокусировано и основано на реалистичных ожиданиях. Миротворчество - это механизм поддержки политических решений, осуществляемых национальными деятелями. Миротворческие операции должны быть более надежными и безопасными, лучше управляться, быть более натренированными и оснащенными, более мобильными, гибкими и подвижными, при этом имея более качественные контакты с местным населением", - считает генсек ООН.

"Наконец, я хочу мобилизовать более значительную поддержку миротворческим операциям и странам, предоставляющим войска. Но миротворчество ООН не является решением для всех кризисных ситуаций. Нам нужны различные миссии для разных обстоятельств, включая обеспечение мира с помощью войск и контртеррористические операции. Партнерство с Афросоюзом и субрегиональными организациями предоставляет нам возможности для достижения этой цели", - подчеркнул Гутерриш.

Мир в Африке требует инвестиций

"Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) показывает, как африканские силы могут управлять наступательными операциями против террористов, помогая при этом обеспечивать безопасность для политического процесса. Контингент стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля займется проблемой терроризма, нестабильности, торговли людьми и контрабанды наркотиков в этом беспокойном регионе. Смешанные многонациональные силы, противостоящие "Боко харам" (запрещена в РФ), также борются с терроризмом в бассейне озера Чад. Однако все эти операции нуждаются в поддержке всего международного сообщества", - заявил генсек ООН.

"Мир в Сахеле, Сомали, в бассейне озера Чад - это всеобщее благо. И миру следует инвестировать в него", - добавил он.

"Мы успешно работаем вместе с АС по всему континенту. Вместе с африканской семьей мы можем и сделаем многое. Я стою перед вами от имени системы Объединенных Наций и подтверждаю наши твердые обязательства перед странами - членами АС и народом Африки. Я твердо верю, что Африка является одной из крупнейших сил в нашем мире", - сказал административный глава всемирной организации, обращаясь к лидерам Черного континента.

Саммит проходит под лозунгом "Одержать верх в борьбе над коррупцией - надежный путь для преобразования Африки". Кроме того, африканские лидеры намерены обсудить тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, Ливии и Южном Судане.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.