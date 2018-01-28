Нетаньяху считает, что Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Иран не спешит создавать ядерное оружие, чтобы не подвергнуться новым санкциям. Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопросы ведущего телекомпании CNN Фарида Закарии. Последний выполнял функции модератора на одной из сессий Всемирного экономического форума, завершившего свою работу в пятницу.

"Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за опаски быть подвергнутым новым санкциям", - отметил Нетаньяху, ответы которого были показаны в воскресенье в эфире CNN. "Если они станут форсировать создание ядерной бомбы, то другие государства остановят их. Во всяком случае мы так и поступим", - предупредил глава правительства.

Он критически отозвался о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "В соответствии с соглашением они [иранцы] смогут изготовить сотню или двести ядерных бомб, а могут форсировать события и построить целый ядерный потенциал беспрепятственно, несмотря на это международное соглашение. На самом деле это соглашение скорее позволяет Ирану сделать это. Вот почему оно дефектно", - пояснил премьер.

Он обратил внимание на то, что "механизм инспекций [атомных объектов Ирана] имеет существенные изъяны". "Иран говорит, что инспектировать его военные объекты нельзя. Если осознавать природу иранского режима, то легко догадаться, что он станет делать в плане дальнейшего наращивания вооружений, в плане развития других элементов их секретной ядерной программы", - утверждал Нетаньяху.

14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки, и тогда Вашингтон отменил рестрикции.