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Аббас: решение Трампа по Иерусалиму исключает США из числа посредников мирного процесса

Международная панорама
28 января, 20:38 дата обновления: 28 января, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

При этом палестинский лидер отметил, что его вариант урегулирования ситуации остается неизменным на протяжении десятилетий

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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас

© Onur Coban/Pool Photo via AP

ТАСС, 28 января. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство исключает Соединенные Штаты из числа посредников ближневосточного мирного процесса. Об этом заявил в воскресенье в Аддис- Абебе глава Государства Палестина Махмуд Аббас, выступая на 30-й встрече глав государств и правительств стран - членов Африканского союза (АС). Его речь транслировалась пресс-службой АС.

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"Наше отношение к варианту мирного урегулирования остается тем же, что и на протяжении десятилетий. Но решение президента Трампа по Иерусалиму сделало США стороной с предвзятым отношением в пользу Израиля, что исключает Соединенные Штаты из числа посредников мирного процесса", - подчеркнул Аббас.

"По сути, США не в состоянии предложить справедливый и беспристрастный вариант мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке", - добавил он.

Вместе с тем, продолжал Аббас, "возобновление мирных усилий требует использования многостороннего механизма под эгидой ООН". "Мы призываем Афросоюз и входящие в него государства ввести своих представителей в такой механизм или направить их для участия в международной конференции", - заявил глава Государства Палестина.

Он особо отметил, что "урегулирование должно быть основано на принципе сосуществования двух государств, палестинского и израильского, возвращении к границам 1967 года, окончании израильской оккупации территории Государства Палестина, включая Восточный Иерусалим". Аббас также призвал все страны воздерживаться от открытия дипломатических миссий в Иерусалиме.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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