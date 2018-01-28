Нетаньяху отметил изменение к лучшему отношения арабов к Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Альянс Израиля с ключевыми государствами Ближнего Востока носит беспрецедентный характер и указывает на изменение к лучшему отношения арабов к еврейскому государству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопросы ведущего телекомпании CNN Фарида Закарии. Беседа состоялась в рамках Всемирного экономического форума, завершившего свою работу в пятницу.

Нетаньяху попросили прокомментировать мнение политологов о формировании стратегического альянса Израиля с Саудовской Аравией и Египтом, который становится определяющим ныне фактором на Ближнем Востоке. "Я согласен с тем, что имеет место сближение Израиля с другими ближневосточными странами, которое было невозможно себе вообразить десять лет назад", - заметил политик, ответы которого показали в воскресенье в эфире CNN. "Это экстраординарное явление", - считает премьер.

С его точки зрения, отправной точкой такого альянса стала "общая тревога в отношении общего врага, которым является радикальный ислам" в лице террористической сети "Аль-Каида" и суннитского "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России). Другой предпосылкой создания альянса Нетаньяху назвал "общность позиции в отношении Ирана".

"Есть и другой источник общности интересов. Это применение гражданских технологий, имеющихся у Израиля в ирригации, сельском хозяйстве, IT и других областях, такие технологии могут помочь населению этих стран жить лучше. Я считаю данный аспект многообещающим для достижения мира. Я считаю, что это меняет отношение не только на уровне режимов, мы видим значительные перемены в отношении арабов к Израилю", - полагает премьер.

Он признал, что подобные метаморфозы "пока затрагивают не всех арабов и не их большинство, но значительное меньшинство". "Это дает надежду на мир", - резюмировал Нетаньяху.