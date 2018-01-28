В Конгрессе заявили, что Трампу следует дать показания спецпрокурору по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Дача показаний спецпрокурору США Роберту Мюллеру ничем не грозит президенту Дональду Трампу, если он не вступал в сговор с Москвой для обеспечения себе победы на выборах в США 2016 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец, от штата Северная Каролина).

Его просили прокомментировать заявление Трампа о готовности под присягой дать показания спецпрокурору, который ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход выборов в США. "Я не в курсе того, что президент знает и собирается рассказать, однако его положение дает ему уникальную возможность отвечать на определенного рода вопросы", - ответил конгрессмен. "Если говорить о юридическом аспекте дела, то я хочу, чтобы он [Трамп] дал показания", - добавил Гоуди.

"Если не было ни сговора, ни попыток помешать правосудию, то проблем [для президента США] быть не должно", - отметил законодатель. Он назвал Мюллера "честным следователем и прокурором".

Трамп ранее заявлял, что готов дать спецпрокурору США показания под присягой. По словам президента, перед возможной встречей он посоветуется со своими адвокатами.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят, помимо Мюллера, также ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.