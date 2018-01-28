Оппозиционный блок "Завтра Сирии" подтвердил свое участие в Конгрессе в Сочи

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Завтра Сирии" подтвердил в воскресенье свое участие в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"По итогам встречи политбюро движения в Каире 27-28 января блок "Завтра Сирии" подтверждает участие в конференции в Сочи, - отмечается в заявлении. - Политбюро призывает членов блока, которые получили приглашение, принять участие в Конгрессе, чтобы поощрять межсирийский диалог для достижения консенсуса между всеми слоями сирийского общества по строительству новой Сирии, а также в целях продвижения процесса политического урегулирования в стране".

Руководство движения призвало представителей других оппозиционных сил Сирии не воздерживаться от участия в таких форумах, поскольку "вопрос о свободе и достоинстве сирийцев заслуживает защиты на всех международных площадках".

К участию в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи приглашены свыше 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.