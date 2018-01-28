Премьер Пакистана уверен, что только сами афганцы могут договориться о мире в своей стране

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Только афганцы могут договориться о мире в своей стране, а Пакистан и США должны им в этом помочь. Такое мнение премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

"Война не путь решения проблем Афганистана, - отметил он. - Сами афганцы должны сесть за стол переговоров и урегулировать свои проблемы. Они сами должны привнести мир в свою страну. Пакистан и США должны им в этом помочь".

По словам Аббаси, "талибы сейчас контролируют в Афганистане все районы, граничащие с Пакистаном". "Я слышал такие оценки: под их контролем находится 38% афганской территории. Правительство Афганистана слабое, и их вооруженные силы слабые", - заявил он.

"Общая протяженность границы Пакистана с Афганистаном - 2 тыс. км, - продолжил премьер, - и на 700 км из них нет ни одного афганского солдата или поста. В то же время контрабанда наркотиков из Афганистана в Пакистан сейчас достигла таких объемов, которых мы не видели в течение последних 50 лет. Мы сейчас стали устанавливать заграждения на нашей стороне границы. Тратим на это миллиарды долларов".

Как подчеркнул Аббаси, Исламабад "делает это для того, чтобы не допустить в страну наркотики, не допустить в страну террористов". "Ситуация на границе сложная: от 60 до 70 тыс. человек, не имеющих документы, пересекают ее каждый день", - сказал он.

Премьер не стал давать оценку проводимой Пентагоном в Афганистане военной операции, но на вопрос, "может ли Афганистан превратиться для США в очередной Вьетнам (имеется в виду Вьетнамская война 1964-1973 годов - прим. ТАСС)", ответил: "Да, если вы [США] и дальше будете продолжать [эту операцию]". Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 15 тыс. американских солдат. США воюют там с октября 2001 года, что уже обошлось им, по оценкам Пентагона, в $680 млрд. За это время в Афганистане погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.