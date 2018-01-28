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В Финляндии завершилось голосование на президентских выборах

Международная панорама
28 января, 21:03 дата обновления: 28 января, 21:23 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 28, января. /ТАСС

В течение двух часов должно стать известно имя победившего кандидата

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Основной день голосования на выборах президента Финляндии завершился, избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом сообщило финское министерство юстиции.

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По данным ведомства, после подсчета трети голосов лидирует действующий президент страны Саули Ниинистё, который участвует в выборах как независимый кандидат - за него свои голоса отдали 64,4% избирателей. На втором месте - кандидат от "Союза "зеленых" Пекка Хаависто (11,2%), на третьем - кандидат "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари (6,0%)

На выборах досрочно проголосовали 36,7% финнов. Подсчет их голосов начался уже после полудня. 

Имя кандидата, победившего на выборах, должно быть известно уже в течение двух следующих часов.

Всего на высший государственный пост претендуют восемь человек, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей. Среди них в качестве независимого кандидата - действующий президент Саули Ниинистё, он является фаворитом нынешней президентской гонки. Согласно звучавшим в последние дни в прессе экспертным мнениям, есть большая вероятность, что выборы могут пойти в один раунд. Вместе с тем вероятность второго раунда все же полностью не исключается.

Проголосовать на выборах могли граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,2 млн человек из более чем 5,5-миллионного населения страны.

В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента состоится 1 февраля. Если первый тур не выявит победителя - никто не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов пройдет 11 февраля.

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