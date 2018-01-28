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ВС Турции уничтожили 557 противников в ходе проведения операции в Африне

Международная панорама
28 января, 21:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, января. /ТАСС

Согласно данным турецкого Генштаба, армия за день боев также поразила 73 огневые цели

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АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 557 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого Генштаба.

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"ВС в ходе операции "Оливковая ветвь" за минувший день уничтожили 73 цели, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). С момента начала проведения операции "Оливковая ветвь" уничтожено 557 террористов", - говорится в документе.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Темы
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