ВС Турции уничтожили 557 противников в ходе проведения операции в Африне

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 557 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого Генштаба.

"ВС в ходе операции "Оливковая ветвь" за минувший день уничтожили 73 цели, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). С момента начала проведения операции "Оливковая ветвь" уничтожено 557 террористов", - говорится в документе.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.