Анастасиадис и Малас прошли во второй тур президентских выборов на Кипре

НИКОСИЯ, 28 января. /ТАСС/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис одержал победу в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает в воскресенье кипрский избирком.

В соответствии с опубликованной информацией, Анастасиадис набирает 35,5% голосов и занимает первое место в первом туре президентской гонки. Однако, с учетом того, что действующему главе государства не удалось преодолеть 50-процентный барьер, борьба за президентское кресло продолжится во втором туре.

Соперником Анастасиадиса во втором туре станет кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра ("АКЭЛ"), Ставрос Малас, которому удалось набрать 30,25% голосов.