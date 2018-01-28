Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американцев

Международная панорама
28 января, 21:47 дата обновления: 28 января, 21:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, января. /ТАСС

Администрация Трампа приветствовала освобождение из-под стражи Бакера Намази

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в воскресенье вновь призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американских граждан. Как отметила на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, администрация президента Дональда Трампа "приветствует освобождение из-под стражи Бакера Намази в связи с ухудшающимся состоянием его здоровья, но мы обратили внимание на то, что это было сделано лишь на время".

Смотрите также

СМИ: США сняли санкции против банков Ирана в обмен на освобождение своих граждан

Иранский суд приговорил к 10 годам тюрьмы двух граждан США

Американца приговорили к 10 годам тюрьмы в Иране за шпионаж

По словам Науэрт, США "призывают к немедленному и окончательному освобождению всех членов семьи Намази, в том числе его сына Сиамака, а также всех остальных американцев, незаконно удерживаемых иранским правительством".

Бакера Намази заключили под стражу в феврале 2016 года. Его сын Сиамак - американский бизнесмен, задержанный в Иране в октябре 2015 года. Оба они имеют двойное американо-иранское гражданство. До ухода на пенсию Бакер Намази работал в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в качестве представителя в Сомали, Кении и Египте.

В октябре 2016 года иранский суд приговорил обоих к десяти годам тюрьмы.

В сентябре 2017 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани попросил освободить Бакера Намази.

Иранские власти в июле прошлого года приговорили, обвинив в шпионаже, к 10-летнему тюремному сроку еще одного гражданина США. Его имя не раскрывается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
Страны
США Иран Кения Египет Сомали
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
6
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
7
Что пугает, удивляет и привлекает иностранцев, приехавших учиться в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама