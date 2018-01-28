Госдепартамент призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американцев

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в воскресенье вновь призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американских граждан. Как отметила на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, администрация президента Дональда Трампа "приветствует освобождение из-под стражи Бакера Намази в связи с ухудшающимся состоянием его здоровья, но мы обратили внимание на то, что это было сделано лишь на время".

По словам Науэрт, США "призывают к немедленному и окончательному освобождению всех членов семьи Намази, в том числе его сына Сиамака, а также всех остальных американцев, незаконно удерживаемых иранским правительством".

Бакера Намази заключили под стражу в феврале 2016 года. Его сын Сиамак - американский бизнесмен, задержанный в Иране в октябре 2015 года. Оба они имеют двойное американо-иранское гражданство. До ухода на пенсию Бакер Намази работал в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в качестве представителя в Сомали, Кении и Египте.

В октябре 2016 года иранский суд приговорил обоих к десяти годам тюрьмы.

В сентябре 2017 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани попросил освободить Бакера Намази.

Иранские власти в июле прошлого года приговорили, обвинив в шпионаже, к 10-летнему тюремному сроку еще одного гражданина США. Его имя не раскрывается.