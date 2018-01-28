Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё победил на выборах главы государства после подсчета 100% голосов. Такие итоги сообщило в воскресенье министерство юстиции страны.

Ниинистё, участвовавший в выборах как независимый кандидат, получил 62,7%.

На втором месте - кандидат от оппозиционного "Союза "зеленых" Пекка Хаависто с 12,4% голосов, на третьем - кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари с 6,9%. Пааво Вяюрюнен от движения избирателей получил 6,2%, Матти Ванханен от правящего "Финляндского центра" - 4,1%, Туула Хаатайнен от социал-демократов - 3,3%, Мерья Кюлленен от "Левого союза" - 3%, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии - 1,5%.

Шесть лет назад Ниинистё победил, баллотировавшись на высший государственный пост от правительственной Национальной коалиционной партии.

Окончательно подтвержденные итоги выборов будут опубликованы 30 января. Инаугурация нового президента должна состояться 1 февраля.