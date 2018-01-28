Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никос Анастасиадис победил в первом туре президентских выборов на Кипре

Международная панорама
28 января, 23:32 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 28, января. /ТАСС

При этом уровень поддержки политика существенно снизился по сравнению с голосованием в 2013 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/KATIA CHRISTODOULOU

НИКОСИЯ, 28 января. /ТАСС/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис после подсчета 100% протоколов победил в первом туре президентских выборов, набрав 35,5% голосов.

Смотрите также

Россия и Кипр обсудили возможные поставки российской авиатехники и продукции судостроения

Кипр рассчитывает на увеличение турпотока из РФ

Отношения РФ и Кипра находятся на прекрасном уровне

Соперником Анастасиадиса во втором туре президентской гонки станет кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра ("АКЭЛ"), Ставрос Малас, которому в первом туре удалось набрать 30,25% голосов. Второй ключевой соперник президента, лидер Демократической партии Николас Пападопулос, сумел набрать только 25,74% голосов, что не позволит ему продолжить борьбу.

Главным "разочарованием" президентских выборов 2018 года был лидер партии Гражданский альянс Йоргос Лилликас, который получил только 2,18% голосов избирателей, в то время как на предыдущих выборах в 2013 году политик набрал 24,9% голосов, которых также не хватило для попадания во второй тур.

Настоящим "открытием" президентской гонки этого года стал руководитель партии "ЭЛАМ", впервые появившейся в кипрском парламенте по итогам выборов 2016 года, Христос Христу. Политик получил 5,65% голосов избирателей.

Итоги выборов

Первый тур президентских выборов 2018 года не принес каких-либо сюрпризов. Как и ожидалось, действующему президенту Никосу Анастасиадису, являющемуся фаворитом президентской гонки, не удалось преодолеть 50-процентный барьер для победы на выборах в первом туре. Однако уровень поддержки главы государства существенно снизился по сравнению с предыдущими выборами, на которых он набрал 45,4% голосов. В то же время уровень поддержки второго кандидата на президентский пост - Ставроса Маласа существенно подрос. В 2013 году ему удалось набрать только 26,9% голосов избирателей.

Таким образом 4 февраля этого года во втором туре выборов президента Республики Кипр встретятся два кандидата, чьи показатели в первом туре достаточно близки. Местные аналитики отмечают, что основная борьба во втором туре развернется за голоса избирателей, поддержавших в первом туре лидера Демократической партии Николаса Пападопулоса.

Без серьезных инцидентов

Как отметили в кипрском избиркоме и местной полиции, выборы прошли без каких-либо серьезных инцидентов. По всем жалобам, предоставленным в правоохранительные органы, были проведены проверки. Признаков нарушения действующего законодательства не обнаружено.

Низкая явка

По данным избиркома, на президентских выборах 2018 года проголосовали более 71% избирателей, в то время как на предыдущих выборах в 2013 году этот показатель составил свыше 83%. Вместе с тем падение уровня явки населения на выборы не стало неожиданностью. Так, регулярно проводимые в 2017 и 2018 годах опросы общественного мнения среди молодежи демонстрировали потерю интереса этой группы населения к выборному процессу.

Второй тур

Второй тур президентских выборов состоится 4 февраля этого года с участием двух кандидатов. Во втором туре победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Анастасиадис, Никос
Страны
Кипр
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
3
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама