Никос Анастасиадис победил в первом туре президентских выборов на Кипре

НИКОСИЯ, 28 января. /ТАСС/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис после подсчета 100% протоколов победил в первом туре президентских выборов, набрав 35,5% голосов.

Соперником Анастасиадиса во втором туре президентской гонки станет кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра ("АКЭЛ"), Ставрос Малас, которому в первом туре удалось набрать 30,25% голосов. Второй ключевой соперник президента, лидер Демократической партии Николас Пападопулос, сумел набрать только 25,74% голосов, что не позволит ему продолжить борьбу.

Главным "разочарованием" президентских выборов 2018 года был лидер партии Гражданский альянс Йоргос Лилликас, который получил только 2,18% голосов избирателей, в то время как на предыдущих выборах в 2013 году политик набрал 24,9% голосов, которых также не хватило для попадания во второй тур.

Настоящим "открытием" президентской гонки этого года стал руководитель партии "ЭЛАМ", впервые появившейся в кипрском парламенте по итогам выборов 2016 года, Христос Христу. Политик получил 5,65% голосов избирателей.

Итоги выборов

Первый тур президентских выборов 2018 года не принес каких-либо сюрпризов. Как и ожидалось, действующему президенту Никосу Анастасиадису, являющемуся фаворитом президентской гонки, не удалось преодолеть 50-процентный барьер для победы на выборах в первом туре. Однако уровень поддержки главы государства существенно снизился по сравнению с предыдущими выборами, на которых он набрал 45,4% голосов. В то же время уровень поддержки второго кандидата на президентский пост - Ставроса Маласа существенно подрос. В 2013 году ему удалось набрать только 26,9% голосов избирателей.

Таким образом 4 февраля этого года во втором туре выборов президента Республики Кипр встретятся два кандидата, чьи показатели в первом туре достаточно близки. Местные аналитики отмечают, что основная борьба во втором туре развернется за голоса избирателей, поддержавших в первом туре лидера Демократической партии Николаса Пападопулоса.

Без серьезных инцидентов

Как отметили в кипрском избиркоме и местной полиции, выборы прошли без каких-либо серьезных инцидентов. По всем жалобам, предоставленным в правоохранительные органы, были проведены проверки. Признаков нарушения действующего законодательства не обнаружено.

Низкая явка

По данным избиркома, на президентских выборах 2018 года проголосовали более 71% избирателей, в то время как на предыдущих выборах в 2013 году этот показатель составил свыше 83%. Вместе с тем падение уровня явки населения на выборы не стало неожиданностью. Так, регулярно проводимые в 2017 и 2018 годах опросы общественного мнения среди молодежи демонстрировали потерю интереса этой группы населения к выборному процессу.

Второй тур

Второй тур президентских выборов состоится 4 февраля этого года с участием двух кандидатов. Во втором туре победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей.