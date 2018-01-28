Париж вмешается в судьбу французов из ИГ, если их приговорят к казни в Ираке и Сирии

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Париж вмешается в судьбу арестованных в Сирии и Ираке французских экстремистов, если они будут приговорены к смертной казни. Об этом сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе в интервью радиостанции RTL, телеканалу LCI и газете Le Figaro.

"Безусловно, если встанет вопрос о смертной казни, Франция вмешается", - сказала Беллубе, добавив, что в этом случае Париж будет "вести переговоры" по каждому конкретному случаю. При этом министр особо подчеркнула, что "чрезвычайно привержена справедливому судебному разбирательству".

Ранее источники AFP во французских правоохранительных органах сообщили, что власти Ирака намерены судить трех француженок, входивших в боевые формирования группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), за что, по законам страны, им может грозить смертная казнь. Они были взяты в плен в ходе освобождения Мосула в июле прошлого года. В настоящее время они находятся в заключении в одной из тюрем Багдада.

Власти Ирака уже вынесли по подобным делам ряд смертных приговоров, последний из них - в отношении гражданки Германии, взятой в плен в составе группы боевиков ИГ. Ранее главный прокурор Парижа Франсуа Моленс не исключил, что с иракской юстицией Францией "могут быть заключены определенные договоренности" относительно французских обвиняемых. Он напомнил в этой связи, что во Франции смертная казнь отменена с 1981 года.

По данным прокуратуры Парижа, в настоящее время в тюрьмах Ирака находятся до 100 французов, которые были связаны с боевиками ИГ, в Сирии в заключении 60 французов, в том числе 20 несовершеннолетних.

В середине января семьи французов, задержанных в Сирии по подозрению в связях с террористами, призвали власти Франции вмешаться в судьбу их родственников и содействовать их возвращению домой для судебного разбирательства на родине. Четыре адвоката от имени родителей женщин, находящихся в Сирии, подали жалобы против французских властей, которые, по их мнению, не предпринимают усилия по репатриации. Подавшие иски считают, что государство оставило на произвол судьбы и не предоставило им возможность справедливого судебного разбирательства на родине.