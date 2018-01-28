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Генсек ООН назвал миграцию позитивным феноменом, питающим экономический рост

Международная панорама
28 января, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Вместе с тем Антониу Гутерриш осудил жестокое обращение и эксплуатацию мигрантов

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ТАСС, 28 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо извлекать максимальную пользу от законной миграции и минимизировать жестокое обращение с мигрантами. Такое заявление он сделал в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где принимает участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза (АС). Слова генсека приводятся на сайте ООН.

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"Позвольте мне сказать со всей ясностью: миграция - это позитивный глобальный феномен, питающий экономический рост, снижающий уровень неравенства, устанавливающий контакты между обществами и помогающий оседлать демографические волны увеличения или снижения численности населения", - отметил он.

"Я осуждаю широко распространенные жестокое обращение и эксплуатацию мигрантов, которые являются позором для всего человечества. Рабство принесло слишком много боли Африке в прошлом, чтобы мы могли принять сегодня новые формы рабства", - продолжал Гутерриш.

"Мы должны извлекать максимальную пользу от законной миграции, при этом минимизируя жестокое обращение и причинение вреда мигрантам. Это требует более тесной координации между странами, откуда выезжают мигранты, странами-транзитерами и странами, куда мигранты направляются, а также большего числа законных каналов миграции", - подчеркнул административный глава всемирной организации. "Миграция всегда должна быть выбором, актом надежды, а не отчаяния", - подытожил он.

Саммит АС проходит под лозунгом "Одержать верх в борьбе над коррупцией - надежный путь для преобразования Африки". Кроме того, африканские лидеры намерены обсудить тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, Ливии и Южном Судане.

Афросоюз - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира Афросоюза находится в Аддис-Абебе.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
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