Польша считает неуместным вмешательство Израиля в законодательный процесс в стране

ВАРШАВА, 29 января. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) выступил с критикой вмешательства посольства Израиля в стране в процесс принятия закона, запрещающего винить поляков в Холокосте, в частности, используя формулировку "польские лагеря смерти". Соответствующее заявление распространило в воскресенье это учреждение.

Посол Израиля в Польше Анна Азари, выступая в субботу в Освенциме в ходе церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, раскритиковала новый польский закон, в котором констатируется, что каждый, кто публично и против фактов приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. Азари пояснила, что Израиль рассматривает эту норму как возможность наказания за показания жертв Холокоста и рассчитывает на пересмотр законопроекта.

"Институт национальной памяти считает неправомерным вмешательство посольства другой страны в процесс принятия поправок к закону, который еще не завершен. Слова дипломата еще более озадачивают, принимая во внимание то, что они были произнесены в Польше, которая стала первой жертвой немецкого захватчика", - подчеркивается в заявлении ИНП.

"На протяжении последних нескольких десятков лет Польша многократно становилась жертвой клеветы и изображалась соучастником Гитлера, поэтому защита доброго имени нашей нации от заявлений, которые не имеют ничего общего с исторической правдой, кажется очевидным и необходимым вопросом. Раньше эта защита была неэффективной, и позиция польских властей не всегда воспринималась в социальном и медиа-пространстве", - указал Институт.

В заявлении отмечается также, что новый закон "не ограничивает научные исследования и свободу слова, а борется только с преднамеренными искажениями истории, осквернением памяти жертв и выживших заключенных немецких концлагерей". "Обвинения в отношении поляков, касающиеся периода Второй мировой войны, если они подтверждены документами, не повлекут за собой юридические санкции", - утверждает ИНП.

Спорные поправки к закону о Институте национальной памяти Польши, касающиеся запрета на использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространения других неправдивых фактов об участии поляков в Холокосте, были приняты Сеймом (нижней палатой парламента) 26 января. Сейчас проект передан на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента), после утверждения которым попадет на подпись главы государства.