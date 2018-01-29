Глава МИД Ливии: урегулирование кризиса в стране состоится на базе Схиратского соглашения

ТАСС, 29 января. /ТАСС/. Урегулирование ливийского кризиса состоится на базе Схиратского соглашения, подписанного в декабре 2015 года. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил в воскресенье в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, Мухаммед Тахер Сияла, министр иностранных дел Ливии в поддерживаемом международным сообществом Правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавляет Фаиз Сарадж.

Глава МИД принимает участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза (АС).

"Урегулирование ливийского кризиса состоится на базе положений, прописанных в Схиратском соглашении", - отметил Сияла. Он также сообщил, что в понедельник, 29 января состоится заседание комитета высокого уровня АС, на котором будут обсуждаться последние события в Ливии.

Как ожидается, африканские лидеры заслушают доклад спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии, главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасана Саламе.

Сияла рассказал, что в настоящее время идут консультации с целью внесения поправок в Схиратское соглашение, которые позволят воплотить его в жизнь и, в частности, провести референдум по проекту конституции до организации выборов до конца 2018 года.

Договоренности в Схирате

"Ливийское политическое соглашение" было подписано 17 декабря 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата) представителями основных ливийских фракций. Документ, в частности, предусматривает, создание правительства национального согласия и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов.

Ранее в МООНПЛ не раз отмечали "необходимость восстановления государственности, безопасности и стабильности в Ливии".

Хаос и двоевластие

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил.

В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом ПНС во главе с Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.