Ниинистё победил в первом туре на выборах президента Финляндии, получив более 62% голосов

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё одержал победу на выборах главы государства уже в первом туре. Отставание его ближайшего конкурента Пекки Хаависто от оппозиционного "Союза "зеленых" составило 50 процентных пунктов. И если Ниинистё показал результат шестилетней давности, то Хаависто поддержали в три раза меньше избирателей, чем в 2012 году.

Ниинистё участвовал в выборах как независимый кандидат. При этом шесть лет назад он победил, баллотировавшись на высший государственный пост от правительственной Национальной коалиционной партии.

Распределение голосов

Министерство юстиции сообщило в воскресенье предварительные итоги по результатам подсчета 100% голосов. Окончательно подтвержденные итоги выборов будут опубликованы 30 января. Инаугурация нового президента должна состояться 1 февраля.

Ниинистё получил 62,7% голосов, Хаависто набрал 12,4%, на третьем месте - кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари с 6,9%. Пааво Вяюрюнен от движения избирателей получил 6,2%, Матти Ванханен от правящего "Финляндского центра" - 4,1%, Туула Хаатайнен от социал-демократов - 3,3%, Мерья Кюлленен от "Левого союза" - 3%, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии - 1,5%.

Проголосовать на выборах могли граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Население страны - 5,5 млн человек, право голоса имеют около 4,2 млн.

Об отношениях с РФ и НАТО

На пресс-конференции после выборов, отвечая на вопрос ТАСС, Ниинистё заявил, что не видит причин для смены курса Финляндии в отношениях с Россией.

"Не вижу причин для перемен. У нас есть разные взгляды из-за Крыма и санкций из-за Восточной Украины, мы это явно дали понять [России]. Вне этого есть много разных вещей для сотрудничества", - сказал он.

В ходе предвыборных дебатов Ниинистё подчеркивал, что Финляндия поддерживает настолько хорошие отношения с Россией, насколько это позволяют реалии современной международной политики, в том числе санкции.

"Я бы сказал, что у нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно, принимая во внимание Крым, Украину и бремя санкций. В этих вещах мы находимся по разные стороны", - отметил Ниинистё. "Но у нас с соседями есть много свободного пространства для развития сотрудничества. Я это продолжу", - сказал он.

Ниинистё также заявил, что вступление в НАТО является сейчас неактуальным для его страны и задуматься об этом имеет смысл только в том случае, если "Россия начнет видеть в Евросоюзе и Финляндии такого же врага, какого видит в НАТО". В настоящее время, добавил он, "никаких признаков этого нет".

Семья и карьера

Ниинистё родился 24 августа 1948 года в городе Сало (Финляндия), имеет высшее юридическое образование. В 1977 году он был избран в городской совет и в городскую администрацию Сало. В 1987 году впервые стал членом парламента от Национальной коалиционной партии. Депутатское кресло занимал вплоть до 2011 года, причем в 2007-2011 годах был спикером парламента.

В 1995-1996 годах при первом правительстве Пааво Липпонена Ниинистё занимал пост министра юстиции, позднее, в 1996-1999 годах, - должность министра финансов. Во втором правительстве Липпонена он остался на должности министра финансов до 2003 года, после чего перешел на пост заместителя главного директора Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.

В 2006 году Ниинистё уже участвовал в президентских выборах и во втором туре лишь немного уступил Тарье Халонен. В 2012 году он был впервые избран президентом, победив во втором туре представителя "Союза "зеленых" Пекку Хаависто. За Ниинистё на тех выборах также проголосовали 62,7% избирателей, за Хаависто - 37,3%. Страну тогда впервые со времен Юхо Кусти Паасикиви (1946-1956) возглавил президент-консерватор.

Ниинистё женат во второй раз, в феврале в семье 69-летнего президента ожидается прибавление. Это будет его третий ребенок, а для его супруги Йенни Хаукио - первенец. У Ниинистё уже есть два взрослых сына от предыдущего брака, его первая жена погибла в ДТП.

В 2004 году он и двое его сыновей выжили во время цунами в Таиланде, забравшись на столб линий электропередачи.