Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что в последние месяцы избирательной кампании был уверен в своей победе

Международная панорама
29 января, 3:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, января. /ТАСС

Американский лидер отметил, что будучи кандидатом в президенты собирал полные стадионы сторонников - по 20-30 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что в последние месяцы своей избирательной кампании в 2016 году знал, что победит. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

"Когда дошло до последних месяцев (избирательной кампании - прим.ТАСС), я подумал, что мы можем победить. Я собирал полные стадионы - по 25-30 тыс. человек, а моя оппонент вообще не собирала больших толп", - сказал он, говоря про свою соперницу по выборам, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это настолько большая фальшивка и сфабрикованная информация, - сказал он, отвечая на вопрос, верны ли публикации в СМИ, утверждающие, что он на самом деле не рассчитывал на победу. - Я на самом деле знал, что могу победить, очень хотел победить, потому что, если я этого не хотел бы, я очень разочаровался бы".

Трамп тем временем заявил, что хотел бы принять участие в прямых выборах. "Я очень хотел бы пройти через голосование на прямых выборах, но на самом деле это другой тип борьбы", - сказал он. Примечательно, что, если бы выборы в 2016 году прошли по прямой схеме, то хозяйкой Белого дома стала бы Хиллари Клинтон. По числу голосов избирателей она опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница от демократов Клинтон - 227 голосами.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
3
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама