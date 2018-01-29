Трамп заявил, что в последние месяцы избирательной кампании был уверен в своей победе

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что в последние месяцы своей избирательной кампании в 2016 году знал, что победит. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

"Когда дошло до последних месяцев (избирательной кампании - прим.ТАСС), я подумал, что мы можем победить. Я собирал полные стадионы - по 25-30 тыс. человек, а моя оппонент вообще не собирала больших толп", - сказал он, говоря про свою соперницу по выборам, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это настолько большая фальшивка и сфабрикованная информация, - сказал он, отвечая на вопрос, верны ли публикации в СМИ, утверждающие, что он на самом деле не рассчитывал на победу. - Я на самом деле знал, что могу победить, очень хотел победить, потому что, если я этого не хотел бы, я очень разочаровался бы".

Трамп тем временем заявил, что хотел бы принять участие в прямых выборах. "Я очень хотел бы пройти через голосование на прямых выборах, но на самом деле это другой тип борьбы", - сказал он. Примечательно, что, если бы выборы в 2016 году прошли по прямой схеме, то хозяйкой Белого дома стала бы Хиллари Клинтон. По числу голосов избирателей она опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница от демократов Клинтон - 227 голосами.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.