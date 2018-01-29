Участник Конгресса в Сочи: мероприятие позволит обеспечить прямой диалог между сирийцами

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи позволит обеспечить прямой диалог между различными частями сирийского общества, чего не удалось сделать на женевской площадке. Об этом в понедельник журналистам заявил представитель "астанинской" платформы сирийской оппозиции (название по месту проведения организационной конференции в 2015 году) Махмуд аль-Афанди.

"Отличие от Женевы в том, что здесь мы будем все вместе, в то время как в Женеве [спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан] де Мистура проводит "челночную" дипломатию, ходит между комнатами правительства и оппозиции. (В Сочи) не будет границ между нами, и это уже хорошо", - сказал он.

Аль-Афанди добавил, что благодаря усилиям России в Сочи соберутся вместе люди, которых война развела по разные стороны конфликта и разбросала по разным странам. "Но теперь, наконец, мы сможем увидеть друг друга и обсудить, как закончить эту войну", - добавил он.

По мнению делегата, после семи лет конфликта и внутри Сирии, и за ее пределами много тех, кому продолжение войны выгодно и кто в ней заинтересован. "С этим надо покончить", - заявил он.

Отдельный акцент аль-Афанди обратил на позицию США, которым "война в Сирии нужна для сохранения своего военного присутствия в стране". Он предположил, что информационная кампания против участия в конгрессе представителей внешней оппозиции, к которой относится и "астанинская" платформа, была развернута по инициативе Вашингтона.

"Тех, кто едет в Сочи, называли предателями, была развернута настоящая информационная война. Я считаю, что это американцы задействовали свои каналы. Несколько человек даже отказались от участия. Но те, кто приехал, понимают, что это именно то место, где может быть найдено решение сирийского кризиса", - добавил он.