Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Франции: Париж не будет участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Международная панорама
29 января, 15:41 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, января. /ТАСС

Конгресс пройдет 29-30 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Франция считает механизмы ООН и Женевский процесс единственным легитимным механизмом мирного урегулирования в Сирии и не намерена принимать никакого участия в работе Конгресса сирийского национального диалога, который проводится в эти дни в Сочи. Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини.

"Переговоры под эгидой ООН остаются единственными легитимными рамками для урегулирования сирийского кризиса - в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике. Все прочие инициативы, включая встречу в Сочи, организованную Россией, должны быть направлены на поддержку ооновского процесса и вписываться в эти рамки", - заявил дипломат.

Интервью

Александр Лаврентьев

Александр Лаврентьев: на Конгрессе в Сочи будут представлены все слои сирийского общества

Перейти в раздел Интервью

Как подчеркнул Жиоржини, по мнению Парижа, "не существует альтернативы политическому решению, согласованному на переговорах между двумя сторонами - режимом и оппозицией - под эгидой ООН". "В связи с этим мы отмечаем решение сирийской оппозиции не отправляться в Сочи. Франция не будет участвовать в работе, которая там будет проводиться", - указал представитель дипведомства.

Он также заявил, что в Париже всю ответственность за трудности в налаживании внутрисирийского диалога возлагают на президента САР Башара Асада. "Мы сожалеем, что режим Башара Асада в очередной раз отказался вступить в межсирийские переговоры в рамках Женевского процесса. Он ответственен за блокировку мирных переговоров. Странам, которые его поддерживают, надлежит оказать на него необходимое давление, чтобы положить конец это стратегии постановки препятствий", - сказал дипломат.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января, одной из его задач станет создание комиссии по разработке конституции Сирии. По данным организаторов, на форум приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы и др. Для участия в конгрессе в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Асад, Башар Хафез
Страны
Сирия Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама