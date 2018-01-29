МИД Франции: Париж не будет участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Франция считает механизмы ООН и Женевский процесс единственным легитимным механизмом мирного урегулирования в Сирии и не намерена принимать никакого участия в работе Конгресса сирийского национального диалога, который проводится в эти дни в Сочи. Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини.

"Переговоры под эгидой ООН остаются единственными легитимными рамками для урегулирования сирийского кризиса - в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике. Все прочие инициативы, включая встречу в Сочи, организованную Россией, должны быть направлены на поддержку ооновского процесса и вписываться в эти рамки", - заявил дипломат.

Как подчеркнул Жиоржини, по мнению Парижа, "не существует альтернативы политическому решению, согласованному на переговорах между двумя сторонами - режимом и оппозицией - под эгидой ООН". "В связи с этим мы отмечаем решение сирийской оппозиции не отправляться в Сочи. Франция не будет участвовать в работе, которая там будет проводиться", - указал представитель дипведомства.

Он также заявил, что в Париже всю ответственность за трудности в налаживании внутрисирийского диалога возлагают на президента САР Башара Асада. "Мы сожалеем, что режим Башара Асада в очередной раз отказался вступить в межсирийские переговоры в рамках Женевского процесса. Он ответственен за блокировку мирных переговоров. Странам, которые его поддерживают, надлежит оказать на него необходимое давление, чтобы положить конец это стратегии постановки препятствий", - сказал дипломат.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января, одной из его задач станет создание комиссии по разработке конституции Сирии. По данным организаторов, на форум приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы и др. Для участия в конгрессе в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки.