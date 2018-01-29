Адвокаты Саакашвили настояли на проверке процедуры назначения коллегии судей

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Кассационный административный суд Верховного суда Украины по просьбе адвокатов объявил перерыв в деле о лишении гражданства лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Следующее заседание состоится 16 февраля.

В ходе заседания адвокат Руслан Чернолуцкий обратился к суду с ходатайством, отметив, что защите надо убедиться в законности формирования коллегии судей. "Мы хотели проверить, законным ли способом определен состав суда, посмотреть документы об автораспределении дела", - сказал защитник.

"Удовлетворить ходатайство защиты о переносе заседания на 16 февраля 10:00 (11:00 мск)", - огласила решение председательствующая судья Раиса Ханова. При этом она попросила не затягивать процесс, напомнив, что срок рассмотрения кассации истекает 3 марта.

В начале заседания защита Саакашвили также огласила ходатайство, которым просила отказать представителю президента в участии в деле, требуя, чтобы на заседаниях присутствовал либо лично Порошенко, либо его адвокат. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.