Нетаньяху отметил успешное влияние диалога с РФ на безопасность в регионе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил большую роль в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, которую играет диалог с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.

"Наши беседы, наши встречи, которые мы проводим время от времени, дают очень многое для безопасности и стабильности, и я уверен, что так будет и в будущем", - отметил он на встрече с президентом РФ. Нетаньяху отметил, что хотел бы обсудить с российским лидером ситуацию в регионе, безопасность и стабильность в котором, по его словам, нужно укреплять. Израильский премьер добавил, что хотел бы обсудить и вопросы двусторонних отношений.

"Я считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и потом поражения нацизма состоит в том, что нужно пресекать подобного рода зло вовремя, - сказал премьер на встрече, которая прошла после посещения выставки о немецком концлагере "Собибор". - Это наша задача и сегодня".

Нетаньяху поблагодарил Путина за приглашение провести переговоры в Еврейском музее и центре толерантности. "Это отражает нашу общую борьбу с тем самым страшным злом, которое видело человечество, и огромную цену, которую заплатил в рамках этой борьбы мой народ и русский народ", - сказал израильский премьер, упомянув также о героизме Красной армии, который привел к победе над нацизмом.

По словам Нетаньяху, открытая в музее выставка, посвященная восстанию в концлагере Собибор, произвела на него большое впечатление.