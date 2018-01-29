Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: парламент Ирака проголосовал за снятие банковских санкций с Иракского Курдистана

Международная панорама
29 января, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Отмечается, что депутаты большинством голосов поддержали отмену ограничений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 января. Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в понедельник за возобновление транзакций между Центральным банком и финансовыми институтами курдской автономии. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Смотрите также

Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регион

Депутаты большинством голосов поддержали отмену ограничений, введенных ранее в отношении банков Иракского Курдистана.

В начале октября парламент в Багдаде санкционировал заморозку всех банковских операций, в том числе продажу долларов финансовым учреждениям автономии. Этот шаг стал одной из мер экономического давления на Эрбиль после проведенного в регионе референдума о независимости. Результаты состоявшегося в сентябре плебисцита были категорически отвергнуты центральными властями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама