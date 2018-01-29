СМИ: парламент Ирака проголосовал за снятие банковских санкций с Иракского Курдистана

ТАСС, 29 января. Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в понедельник за возобновление транзакций между Центральным банком и финансовыми институтами курдской автономии. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Депутаты большинством голосов поддержали отмену ограничений, введенных ранее в отношении банков Иракского Курдистана.

В начале октября парламент в Багдаде санкционировал заморозку всех банковских операций, в том числе продажу долларов финансовым учреждениям автономии. Этот шаг стал одной из мер экономического давления на Эрбиль после проведенного в регионе референдума о независимости. Результаты состоявшегося в сентябре плебисцита были категорически отвергнуты центральными властями.