СМИ: "Силы демократической Сирии" заявили, что сбили турецкий беспилотник в Африне

ТАСС, 29 января. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, утверждает, что сбила турецкий беспилотник в сирийском районе Африн на севере Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Firat со ссылкой на заявление, опубликованном медиа-центром СДС.

По его сведениям, беспилотник был сбит в районе Бильбиля, расположенного на территории Африна.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.