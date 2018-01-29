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СМИ: "Силы демократической Сирии" заявили, что сбили турецкий беспилотник в Африне

Международная панорама
29 января, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Отмечается, что беспилотник был сбит в районе Бильбиля

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ТАСС, 29 января. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, утверждает, что сбила турецкий беспилотник в сирийском районе Африн на севере Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Firat со ссылкой на заявление, опубликованном медиа-центром СДС.

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По его сведениям, беспилотник был сбит в районе Бильбиля, расположенного на территории Африна.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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