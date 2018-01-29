На конгрессе в Сочи будет создан ряд комитетов

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи изберут ряд комитетов, которые продолжат работу после завершения мероприятия. Об этом в понедельник журналистам заявил официальный представитель движения "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

"Эта конференция совершенно определенно приведет к избранию конкретных комитетов, - сказал он. - Эти комитеты будут продолжать работу, проводить встречи по повестке дня. Так что конференция в Сочи - это только начало работы, которая продлится долгое время".

Акбик также выразил надежду, что сочинский конгресс будет способствовать продвижению на переговорах в Женеве и урегулированию в арабской стране в целом.

"Много стран было вовлечено в процесс урегулирования, но сейчас идет речь о начале именно внутрисирийского диалога. Женевский формат не сильно помог этому процессу. Есть шанс, что сейчас, на конгрессе, удастся помочь политическому процессу в Женеве и в целом делу урегулирования", - сказал он.

Среди основных тем, на которых, по словам Акбика, представители движения намерены сделать акцент во время работы в Сочи, - вопросы конституции, окончательного прекращения огня на территории Сирии, обеспечения доставки гуманитарной помощи.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться по декларации об основополагающих принципах, с которыми согласятся все. Самое главное здесь - прекращение огня, политический переход к демократии в соответствии резолюцией 2254 [СБ ООН] и улучшение гуманитарной ситуации", - подчеркнул он. "Что касается конституции, то в приглашении прямо шла речь о том, что эта тема будет обсуждаться на конгрессе", - добавил представитель движения.

"Поскольку впервые столь большое число сирийцев из самых разных политических, этнических групп собралось в одном месте с 2011 года, это действительно возможность начать путь к миру", - продолжил он.

Акбик отметил значительные усилия, которые были предприняты Россией по организации форума. "Мы рассматриваем это как показатель того, что и остальные страны - гаранты перемирия в Сирии [Иран и Турция] настолько же привержены задаче добиться изменений в ситуации "на земле", - сказал он.

Говорить о том, будет ли Конгресс сирийского национального диалога в Сирии разовым мероприятием или работа в таком формате может продолжиться, пока рано, считает представитель движения.

"Пока рано об этом говорить, - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли движение необходимым проведение последующих встреч конгресса в Сочи. - Это дело переговоров между ООН и Россией. Мы слышали, будто генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просил Россию о том, чтобы конгресс в Сочи был разовым событием". "Прежде чем говорить о продолжении, надо провести первый конгресс", - добавил он.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января, на него приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.

Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.