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СДПГ и блок Меркель пока не достигли прогресса по ключевым темам в формировании кабмина

Международная панорама
29 января, 17:02 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, января. /ТАСС

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль добавил, что в связи с этим "предстоит интенсивная работа всю предстоящую неделю"

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БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Ангелы Меркель не смогли преодолеть разногласия по ключевым вопросам за несколько дней интенсивных консультаций по формированию правительства. Об этом в понедельник журналистам заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

"По центральным пунктам мы пока не договорились, - сказал он. - Нам предстоит интенсивная работа всю предстоящую неделю".

При этом Клингбайль заметил, что по отдельным вопросам потенциальным партнерам по правящей коалиции все же удалось прийти к компромиссу, в том числе по программе цифровизации экономики.

В воскресенье агентство DPA со ссылкой на свои источники в партиях сообщило, что лидеры Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер после девяти часов переговоров так и не смогли договориться по вопросам ограничения миграции и воссоединения семей беженцев.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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