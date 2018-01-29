СДПГ и блок Меркель пока не достигли прогресса по ключевым темам в формировании кабмина

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Ангелы Меркель не смогли преодолеть разногласия по ключевым вопросам за несколько дней интенсивных консультаций по формированию правительства. Об этом в понедельник журналистам заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

"По центральным пунктам мы пока не договорились, - сказал он. - Нам предстоит интенсивная работа всю предстоящую неделю".

При этом Клингбайль заметил, что по отдельным вопросам потенциальным партнерам по правящей коалиции все же удалось прийти к компромиссу, в том числе по программе цифровизации экономики.

В воскресенье агентство DPA со ссылкой на свои источники в партиях сообщило, что лидеры Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер после девяти часов переговоров так и не смогли договориться по вопросам ограничения миграции и воссоединения семей беженцев.