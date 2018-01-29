Суд назвал сроки процесса в отношении Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Судебный процесс, в котором обвиняемым выступает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, начнется 7 мая и продлится до июля с еженедельной частотой заседаний. Такой график установил судья специальной секции миланского трибунала, сообщает в понедельник агентство ANSA.

Речь идет о деле, связанном с марокканской танцовщицей Каримой аль-Маруг по прозвищу "Руби". Расследование по поводу обвинений Берлускони в интимных отношениях с несовершеннолетней за денежное вознаграждение началось еще в 2010 году, когда он занимал пост главы правительства. Впоследствии политик был полностью оправдан по этому делу, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших частную виллу Берлускони в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

Всего по делу проходят 23 человека, включая адвокатов Берлускони, ряд девушек и других участников "элегантных ужинов", как политик охарактеризовал вечера, получившие в СМИ название "бунга-бунга". Кроме того, этот процесс получил ряд ответвлений по территориальному признаку, то есть ряд обвиняемых должны предстать перед судьями других городов, где они зарегистрированы по месту жительства.

Политические амбиции Берлускони

81-летний Берлускони, остающийся лидером партии "Вперед, Италия!", в настоящий момент является фактическим лидером правоцентристской коалиции, которой ряд аналитиков пророчат победу на грядущих 4 марта парламентских выборах. При этом сам Берлускони не может баллотироваться в соответствии с запретом приговоренным по уголовным делам людям участвовать в государственном управлении.

В 2013 году Берлускони получил срок по делу о мошенничестве своей компании "Медиасет" и отбыл год на общественно-полезных работах (тюремное заключение было заменено на общественные работы из-за его возраста). В настоящий момент Европейский суд по правам человека рассматривает ходатайство адвокатов Берлускони, пытающихся добиться признания незаконности меры, не позволяющей ему участвовать в выборах и управлять государством.