Спикер словацкого парламента осудил геноцид армян в Османской империи

ТАСС, 29 января. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко осудил геноцид армян во время Первой мировой войны в Османской империи. Соответствующее заявление для журналистов, как сообщило Словацкое радио, он сделал в понедельник после встречи в Братиславе со своим коллегой из Армении Арой Баблояном, находящимся в республике с визитом.

"Армяне пережили геноцид, они были мишенью атак и многое претерпели, потому что были островом христианства [в Османской империи], - подчеркнул глава словацкого парламента. - Не скрываю, что я человек, с огромным трепетом и уважением относящийся к ценностям христианства. Армяне боролись с исламизацией и были преследованы. Миллионы армян подверглись репрессиям".

По его словам, армяне стали первым народом в современной истории, пережившим геноцид. Данко напомнил, что Османская империя со второй половины XVI века и практически до конца XVII века порабощала большую часть словацкой территории. "Наши предки описали в отечественной литературе страдания нашего народа. Словаки очень хорошо понимают, что пришлось пережить армянам", - сказал спикер.

Спикеры обсудили перспективы развития словацко- армянского межпарламентского сотрудничества.

В 1915 году в Османской империи в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

Словакия одной из первых осудила преступления, совершенных против армянского народа в Первую мировую войну в Османской империи. Парламент республики в 2004 года признал геноцид армян. Жертвам этой трагедии установлен памятник в Братиславе.