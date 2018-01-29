Волкер: для выборов в Донбассе миссию ООН надо разместить на всей территории региона

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. США считают, что размещение миссии ООН на всей территории Донбасса является необходимым условием для выполнения политических пунктов минских соглашений.

Об этом заявил в понедельник спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на телефонном брифинге в Брюсселе.

"США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона", - сказал Волкер. "США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту [сотрудников ОБСЕ], - отметил он. - США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ". В то же время спецпредставитель Госдепартамента предположил, что "размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения".

Он также отметил, что сроки возможного развертывания миссии не определены. "Пока неясно, когда это произойдет", - заявил он. Волкер также подчеркнул, что на первом этапе необходимо "достижение долгосрочного перемирия".

Отвечая на вопрос ТАСС, представитель Госдепа отметил, что Украина должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям. "Украинская сторона должна выполнить минские соглашения", - заявил он, отметив, что, в частности, должен быть реализован закон об особом статусе Донбасса, который уже принят Верховной радой.

По его словам, США согласны с тем, что контроль Украины над границей с РФ должен быть установлен только после выполнения политических пунктов минских соглашений. "Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов, - сказал Волкер. - В числе вопросов - статус Донбасса, проведение местных выборов в регионе".

Волкер, кроме того, сообщил, что США на встрече в Дубае с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не представили какого-либо конкретного плана по миссии миротворцев в Донбассе. "В Дубае не был представлен какой-либо конкретный план. Я бы не стал его так называть. У нас состоялась детальная дискуссия, но не документ о том, как это [миссия] будет работать на практике", - заявил он, добавив, что дата новой встречи с Сурковым пока не определена.

В пятницу, 26 января, в Дубае состоялась очередная встреча Суркова с Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде. Как заявил Сурков, в пятницу Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По словам Суркова, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит "вполне реализуемым".