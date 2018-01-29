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Генштаб: ВС Турции "уничтожили 616 террористов" в ходе проведения операции в Африне

Международная панорама
29 января, 21:21 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, января. /ТАСС

О начале спецоперации стало известно 20 января

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АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 616 террористов" в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого Генштаба.

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"ВС с момента начала операции "Оливковая ветвь" в Африне уничтожили 616 террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - говорится в сообщении.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Борьба с "Исламским государством"
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