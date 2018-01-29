Хейли представила членам СБ ООН "доказательства" противоправных действий Ирана

ООН, 29 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила в понедельник членам Совета Безопасности всемирной организации вооружения якобы иранского происхождения, переданные йеменским мятежникам в нарушение международных обязательств Тегерана. Как сообщили в американском постпредстве, для членов СБ ООН была организована поездка на военную базу в Вашингтоне, где собраны фрагменты баллистической ракеты и другое военное оборудование, изъятое у хуситов.

Делегация Совбеза, отметили в дипмиссии, смогла "своими глазами увидеть доказательства нарушения Ираном своих международных обязательств". "Мы хотели, чтобы члены Совета Безопасности увидели материалы и сами сделали выводы, - приводятся в письменном заявлении постпредства слова Никки Хейли. - Мы считаем, что увиденное сегодня Советом отражает рост числа доказательств того, что Иран грубо игнорирует свои международные обязательства".

Дипломат утверждала, что Иран "представляет угрозу не только для своих соседей, но и для всего мира". "Он больше не может продолжать свое беззаконное поведение. Мы продолжим указывать на иранские действия при каждой возможности, пока они не изменят курс и не будут придерживаться своих обязательств", - подчеркнула постпред США.

Фрагменты иранской баллистической ракеты и различное оборудование, которое, как утверждают американские власти, Иран поставлял мятежникам в Йемене, были обнародованы Хейли в декабре прошлого года в качестве доказательства того, что Тегеран нарушает резолюции Совета Безопасности. Презентация проходила на складе военной базе в Вашингтоне. Тогда же постпред США пригласила всех членов СБ ООН и американских конгрессменов ознакомиться с "коллекцией" якобы иранских вооружений.

Совбез проводит в понедельник однодневный визит в Вашингтон по приглашению американской стороны. Программа поездки включает рабочий обед с президентом США Дональдом Трампом и посещение музея Холокоста. Там для них будет организована экскурсия по выставке, посвященной Сирии. В роли гида выступит помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, отметили в американской дипмиссии.