Главы восточногерманских земель поставили под вопрос целесообразность санкций против РФ

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министры восточногерманских земель (Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия и Мекленбург - Передняя Померания) на прошедшей в понедельник в Берлине встрече поставили под вопрос целесообразность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что ограничительные меры в отношении Москвы оказались неэффективным инструментом. "И вероятность того, что это окажет воздействие, день ото дня становится меньше", - приводит его слова агентство. "Мы совершенно точно за отмену взаимных санкций", - поддержала своего коллегу глава земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Хазелофф указал на то, что экономические ограничения "особенно сильно затронули восточногерманские земли, в то время как в западных регионах это [их последствия] играет маргинальную, как минимум, второстепенную роль". По его мнению, нужны новые импульсы для урегулирования конфликта на востоке Украины.