Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы восточногерманских земель поставили под вопрос целесообразность санкций против РФ

Международная панорама
29 января, 21:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, января. /ТАСС

Отмечается, что именно эти земли ограничения затронули "особенно сильно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министры восточногерманских земель (Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия и Мекленбург - Передняя Померания) на прошедшей в понедельник в Берлине встрече поставили под вопрос целесообразность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

Смотрите также

В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций ЕС в отношении России

Посол США в России призвал двигаться вперед в развитии отношений, несмотря на санкции

Глава одного из регионов Германии сравнил санкции ЕС против России с "дохлой клячей"

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что ограничительные меры в отношении Москвы оказались неэффективным инструментом. "И вероятность того, что это окажет воздействие, день ото дня становится меньше", - приводит его слова агентство. "Мы совершенно точно за отмену взаимных санкций", - поддержала своего коллегу глава земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Хазелофф указал на то, что экономические ограничения "особенно сильно затронули восточногерманские земли, в то время как в западных регионах это [их последствия] играет маргинальную, как минимум, второстепенную роль". По его мнению, нужны новые импульсы для урегулирования конфликта на востоке Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама