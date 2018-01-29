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СМИ: КНДР отказалась от совместного с Южной Кореей культурного мероприятия

Международная панорама
29 января, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Причиной такого решения в Пхеньяне назвали предвзятые публикации в южнокорейских СМИ по поводу планов проведения двумя странами совместного мероприятия

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ТАСС, 29 января. КНДР отказалась от проведения совместного с Республикой Корея культурного мероприятия, которое должно было состояться 4 февраля на севере полуострова в горах Кымгансан. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения, которое получило официальное уведомление из Пхеньяна.

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Причиной своего решения власти КНДР назвали предвзятые публикации в южнокорейских СМИ по поводу планов проведения двумя странами совместного мероприятия в горах Кымгасан. Об отмене планов стало известно на фоне потепления межкорейских отношений и проходящих переговоров между представителями Сеула и Пхеньяна об участии представителей КНДР в зимней Олимпиаде, которая состоится в южнокорейском Пхёнчхане 9-25 февраля.

"Достойно большого сожаления, что мероприятие, о котором была достигнута договоренность между Югом и Севером, не будет проведено из-за одностороннего уведомления Северной Кореи, - приводит агентство официальное заявление южнокорейского министерства объединения. - Договоренности должны реализовываться в духе взаимного уважения и взаимопонимания, когда Юг и Север предприняли достигнутые благодаря нелегким усилиям первые шаги в направлении улучшения отношений между Югом и Севером".

23-25 января делегация во главе с директором департамента межкорейских обменов и сотрудничества министерства объединения Республики Корея Ли Чжу Тхэ побывали в КНДР, где осмотрела место проведения совместного с Севером культурного мероприятия в горах Кымгансан, а также горнолыжный комплекс "Масикрён".

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