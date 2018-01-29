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ООН не в состоянии подтвердить информацию о применении напалма в Африне

Международная панорама
29 января, 22:16 UTC+3 ООН ООН 29, января. /ТАСС

Отмечается, что гуманитарные организации ООН пытаются получить доступ в Африн для оказания помощи населению

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ООН, 29 января. /ТАСС/. ООН не может самостоятельно подтвердить сообщения о применении напалма в районе сирийского города Африн, где Турция проводит операцию против курдских формирований. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Что касается вопроса о напалме, у меня нет никакой возможности самостоятельно подтвердить эти сообщения. Нас нет на месте, нам нужно больше подробностей, чтобы убедиться, что нечто подобное применялось", - сказал он.

По его словам, ООН обеспокоена сообщениями об обстрелах в районе Африна, "которые привели к жертвам среди мирных жителей и перемещению гражданских лиц, а также повредили гражданскую инфраструктуру". Курдские власти не позволяют людям покинуть районы, охваченные боевыми действиями, отметил он.

Как сообщил Хак, гуманитарные организации ООН пытаются получить доступ в Африн для оказания помощи населению. "Мы пытаемся получить доступ. Главная проблема - это столкновения в этом районе. Их нужно прекратить", - отметил заместитель представителя генсека.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Хак в понедельник воздержался от рассуждений на тему правомочности действий Турции на территории соседней страны. "Мне нечего сказать на этот счет. Конечно, мы хотим, чтобы все военные действия проводились в соответствии с международными нормами в области прав человека и гуманитарным правом", - сказал он. При этом он прокомментировал сообщения о том, что в самой Турции проводят задержания людей, в том числе журналистов, за критику операции в Сирии.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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