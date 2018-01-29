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Де Мистура может подвести итоги встречи в Сочи для Совбеза ООН

Международная панорама
29 января, 22:29 UTC+3 ООН ООН 29, января. /ТАСС

Также решается вопрос о том, сможет ли дипломат сделать заявление для прессы по итогам участия в сочинском форуме

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ООН, 29 января. /ТАСС/. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может принять участие в запланированном 30 января заседании Совета Безопасности, чтобы подвести итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Возможно, он будет [участвовать в заседании], - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Если удастся решить логистические вопросы, он и [заместитель генсека по гуманитарным вопросам] Марк Лоукок смогут провести брифинг для Совета Безопасности по видеосвязи". По словам Хака, в ООН также пытаются понять, сможет ли спецпосланник сделать заявление для прессы по итогам участия в сочинском форуме.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января, на него приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.

В воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш принял приглашение на форум в Сочи и направил туда Стаффана де Мистуру. Административный глава организации выразил уверенность в том, что конгресс "внесет важный вклад" в переговоры, которые ведутся в Женеве.

Как заявил в понедельник Фархан Хак, в руководстве ООН отдают себе отчет в том, что на сочинском форуме представлены "не все стороны", в частности, отсутствуют ряд ключевых фигур оппозиции. "Посмотрим, что будет дальше. Де Мистура находится на месте, он может анализировать, что происходит в Сочи. Как уже говорилось ранее, мы надеемся, что это будет способствовать женевскому процессу", - отметил заместитель представителя генсека ООН.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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