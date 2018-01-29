Белый дом: публикация "кремлевского доклада" ожидается в понедельник

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Обнародование правительством США так называемого "кремлевского доклада" в рамках ужесточения режима односторонних санкций в отношении России ожидается в понедельник. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы действительно ожидаем доклада сегодня. И я бы направила вас к министерству финансов США за конкретикой на этот счет", - сказала официальный представитель американского президента.

Администрация США в понедельник должна представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных в отношении РФ.